Россия и США обсуждают смешанные полеты к МКС на "Союзах" и кораблях НАСА

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 14 сен — РИА Новости. Россия и США обсуждают возможность продолжать полеты интернациональных экипажей, после того как новые американские космические корабли начнут летать к Международной космической станции, сообщил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Павел Власов.

В настоящее время единственной страной, осуществляющей доставку экипажей к МКС, является Россия.

"Сейчас обсуждается вопрос, чтобы мы летали смешанными экипажами. То есть астронавты НАСА по одному продолжают летать на кораблях "Союз", а наши будут летать в том числе на кораблях НАСА", — сказал он.

По словам Власова, это повысит надежность миссий МКС в случае каких-либо задержек стартов.

После закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году США потеряли независимый доступ в космос. Полеты американских астронавтов на Международную космическую станцию с тех пор осуществляются только на российских кораблях "Союз". Ожидается, что Boeing и SpaceX совершат первый пилотируемый полет до конца 2018 или в середине 2019 года, точные сроки пока не определены.