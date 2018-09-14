В ЦПК рассказали, когда начнется обучение новых российских космонавтов

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 14 сен — РИА Новости. Восемь новых космонавтов, набранных в российский отряд по итогам набора, стартовавшего в 2017 году, начнут готовить к полетам с 1 октября 2018 года, сообщил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Павел Власов.

"Наверное, с 1 октября посадим за парты, если можно так сказать", — сказал он, напомнив, что сейчас в российском отряде космонавтов 25 человек.

Новый отбор в отряд космонавтов начался 14 марта 2017 года. К подаче документов допускались все желающие, но приоритет отдавался летчикам и специалистам с техническим образованием. Итоги были оглашены 10 августа. Всего отбор прошли восемь человек — Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев.