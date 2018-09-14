Заслужили! Открытия, за которые вручили десять триллионов долларов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. В Гарвардском университете (США) в 28-й раз вручили главные антинаучные награды — Шнобелевские премии, присуждаемые за исследования, которые "сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься”. В этом году отмечены работы об эффективности магии вуду против начальства, вреде людоедства и лечении мочекаменной болезни аттракционами. Помимо статуэтки и диплома, каждый лауреат получит по десять триллионов долларов — зимбабвийских.

Нетрадиционные методы лечения

Премия по медицине досталась Дэвиду Уортингеру и Марку Митчеллу из Мичиганского университета, предложившим избавляться от камней в почках на американских горках. Исследователи утверждают, что это помогает 70 процентам пациентов. Причем больше шансов у тех, кто сидит в последнем вагоне поезда, — 64 процента. Эффективность в головном вагоне в четыре раза меньше — всего 16 процентов.

Столь точные данные получены опытным путем: ученые, вооружившись моделями почек, в которых в общей сложности находилось 174 камня, несколько дней катались в Диснейленде на американских горках.

Их коллеги из университета Орегона — лауреаты в номинации "Репродуктивные технологии” — тоже выступают за нетрадиционный подход в медицине. Они предложили диагностировать мужскую импотенцию с помощью почтовых марок. Четыре почтовые марки склеивают в полоску и оборачивают вокруг пениса в состоянии покоя. Если утром кольцо окажется разорванным, значит, у пациента ночью была эрекция, а его импотенция — психической природы.

За эффективный и оригинальный способ диагностики Шнобелевки удостоился и японский врач Акира Хориучи, научившийся сидя выполнять колоноскопию — осмотр поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. По словам Хориучи, это не так сложно, как кажется на первый взгляд: пациент должен сесть на стул перед монитором, в правой руке зажать пульт эндоскопа, а левой попытаться вставить его себе в анальное отверстие. Изобретательный исследователь победил в номинации "Медицинское образование”.

© Фото : Ig Nobel Prize Церемония вручения Шнобелевских премий 13 сентября 2018 года © Фото : Ig Nobel Prize Церемония вручения Шнобелевских премий 13 сентября 2018 года

Почему не стоит есть человеческое мясо

Шнобелевская премия в области здорового питания досталась Джеймсу Коулу из Университета Брайтона (Великобритания), доказавшему, что людоедство плохо сказывается на физическом состоянии человека. Калорийность мышц и внутренних органов гоминидов, к которым относится homo sapiens, намного ниже, чем мяса диких животных. К тому же в человеческих тканях меньше питательных веществ. Поэтому, считает Коул, нашим предкам, живущим в палеолите, выгоднее было питаться мамонтами и бизонами, а не собственными сородичами.

Как выяснили шведские ученые, в зоопарках люди спонтанно копируют движения и мимику обезьян так же часто, как сами животные подражают человеку. Больше всего дикие и культурные приматы любят повторять друг за другом хлопки, поцелуи и стучать кулаками по стеклу. Когда в следующий раз вам захочется передразнить шимпанзе, вспомните, что это принесло исследователям из Лундского университета Шнобелевскую премию по антропологии.

Награда в номинации "Биология” тоже досталась шведам — за то, что они обнаружили новые вкусовые возможности человека. Исследователи несколько дней поили семерых профессиональных сомелье вином с мухами. Выяснилось, что если плодовую мушку Drosophila melanogaster опустить в бокал, а потом быстро вынуть, человек все равно сумеет распознать привкус насекомых. Биологи считают, что люди способны идентифицировать по вкусу феромоны, выделяемые мухами. Правда, зачем человеку такая суперспособность, ученые не знают.

Другое преимущество homo sapiens — невероятные чистящие свойства слюны. За это открытие португальским исследователям присудили Шнобеля по химии. Попытавшись отмыть загрязненные позолоченные статуи XVI века поочередно уайт-спиритом, изооктаном, разбавленным нашатырным спиртом, толуолом и человеческой слюной, ученые пришли к выводу, что слюна наиболее эффективна — благодаря содержащемуся в ней ферменту альфа-амилазе.

Магия вуду против злого начальника

Сотрудники Университета Уилфрида Лорье (Канада) попросили 352 студентов, не очень ладящих со своими научными руководителями, жечь их игрушечные копии на свечках, щипать щипцами и протыкать иголками. Но не в реальности, а в специальной компьютерной программе, которой, кстати, может воспользоваться любой желающий. По словам исследователей, такое символическое воздействие приносит облегчение подчиненным, третируемых начальством, и улучшает атмосферу в трудовом коллективе. За это канадские ученые получили Шнобеля по экономике.

Изучение воплей и бранных слов, которыми обмениваются водители за рулем, принесло сотрудникам Университета Валенсии (Испания) Шнобелевскую премию мира. Проанализировав больше тысячи случаев агрессивного поведения участников дорожного движения, ученые пришли к выводу, что чаще и красноречивее ругаются люди, находящиеся в состоянии стресса. Впрочем, иногда уровень агрессии зависит и от личностных особенностей водителей.

Самая жизненная работа была представлена в номинации "Литература”. Австралийские ученые из Квислендского технологического университета обнаружили, что практически никто не читает инструкции к электрическим приборам и гаджетам. Опрос 170 человек показал: большинство узнает о функциях и возможностях товаров только во время их использования. Среди тех, кто иногда обращается к руководствам по эксплуатации, преобладают представители старшего поколения, чаще мужчины. Обладатели дипломов о высшем образовании и научных степеней, как правило, игнорируют инструкции, так как полагаются на собственные знания.