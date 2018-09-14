Экипаж миссии МКС приступил к финальному этапу экзаменационных тренировок

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 14 сен — РИА Новости. Финальный этап экзаменационных тренировок основного экипажа миссии МКС-57/58 начался в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, передает корреспондент РИА Новости.

В составе основного экипажа, который отправится на Международную космическую станцию 11 октября на корабле "Союз МС-10", — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они вытянули экзаменационные билеты и расписались в их получении. Особенностью космического экзамена является то, что экипаж узнает о заданиях, когда разместится в тренажере корабля. В экзаменационных билетах — различные нештатные ситуации, которые могут произойти в полете. Если космонавты будут знать, что их ожидает, смысл экзамена пропадет.

В дублирующем экипаже — командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак. Как пояснили в пресс-службе ЦПК, дублеры в этот раз экзаменационные тренировки не проходят, так как сдали экзамены вместе с экипажем предыдущей миссии в мае 2018 года.

Комплексные экзаменационные тренировки, традиционно длящиеся двое суток, начались у экипажа вчера.

За первый день экзамена "Бурлакам" (позывной экипажа) прифшлось устранить проблему с отказом приемника УКВ (АСУ), обнаружить и исправить сбой в работе системы обеспечения станции кислородом и провести маневр увода МКС от космического мусора, а также иметь дело с переполненной емкостью ассенизационно-санитарного устройства.

Кроме того, в билете будущему экипажа попалась аварийная ситуация — разгерметизация на российском сегменте МКС. Экзамен длился около девяти часов.

Предполетная экзаменационная сессия экипажа началась за полтора месяца до старта — в конце августа. Командир Алексей Овчинин сначала сдал экзамен по телеоператорному управлению стыковкой космического грузовика "Прогресс МС" со станцией. Кроме того, экипаж уже сдал экзамен по ручному причаливанию и перестыковке корабля "Союз МС", а также по ручному управляемому спуску и прошел "Типовые полетные сутки" — экзамен на знание российского сегмента МКС.