ЦУП обладают данными о постепенном образовании дыры на МКС, заявил источник

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Центры управления полетами в Москве и Хьюстоне располагают данными о постепенно нараставшей в течение нескольких дней, еще до обнаружения отверстия в корабле "Союз МС-09", утечке воздуха на Международной космической станции (МКС), что ставит крест на версии об "астронавтах-диверсантах", рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Датчики Международной космической станции фиксировали небольшое падение давления еще за несколько суток до обнаружения отверстия в корабле "Союз МС-09". Однако до того как она превысила пороговое значение в 0,5 миллиметра ртутного столба в час, на него не реагировали, поскольку такое падение считается допустимым", — сказал собеседник агентства.

По его данным, давление падало по нарастающей в течение двух-трех суток, пока ночью 30 августа, когда космонавты спали, не была зафиксирована утечка в 0,8 миллиметра ртутного столба. Только после этого было решено реагировать, рассказал собеседник агентства. По его словам, данные российскому ЦУП о скорости утечки были переданы американской стороной.

Он отметил, что если бы отверстие было сделано самим экипажем, внутренние датчики МКС зафиксировали бы резкое падение давления после того, как сверло прошло стенку корабля и воздух начал выходить в космос.

"Более правдоподобной, на основании имеющихся данных, видится версия, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось", — считает собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что внутренняя комиссия РКК "Энергия" представила свой отчет главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Поскольку нет точных причин и не найдены виновные, "Роскосмос" создал собственную комиссию.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о возможной причастности американских астронавтов к сверлению отверстия в "Союзе". Рогозин отказался комментировать эту версию, хотя 3 сентября заявлял, что отверстие могло быть сделано в космосе кем-то из членов экипажа. В среду о версии причастности американских астронавтов, как одной из приоритетных, написала газета "Коммерсант". Вице-премьер Юрий Борисов назвал такие сообщения неприемлемыми и призвал дождаться окончания расследования. После этого Рогозин тоже написал, что нужно завершить расследование, прежде чем делать выводы.