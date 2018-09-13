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Ученый рассказал, как образуются газовые воронки на Ямале

(обновлено: 18:51 13.09.2018)
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© Фото : архив Института криосферы СО РАНВоронка в Ямало-Ненецком автономном округеВоронка в Ямало-Ненецком автономном округе
© Фото : архив Института криосферы СО РАН
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сен — РИА Новости. Появление газовых воронок, образующихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, связано с потеплением в Арктике, при этом возможные новые выбросы из-под земли стоит учитывать при возведении социальной и промышленной инфраструктуры в регионе, заявил РИА Новости ученый-геокриолог, академик Российской академии наук, научный руководитель академической кафедры криософии Тюменского государственного университета Владимир Мельников.

В 2014 году в районе Бованенковского месторождения на Ямале были обнаружены две воронки, которые, как предполагается, появились из-за газовых выбросов, после чего заполнились водой, превратившись в озера. По словам ученых, за последние годы воронки увеличились в размере, а вода в них отличается от близлежащих озер очень высокой мутностью. Во вторник на сайте МГУ имени Ломоносова сообщалось, что сотрудники геологического факультета вуза провели комплексное исследование одного из таких кратеров и выяснили причину его образования, назвав это геологическое явление "криовулканизмом". Результаты работы ученых 10 сентября были опубликованы в престижном научном журнале Scientific Reports.

Интересное явление

"Вулканизм — это не только то, что поступает из мантии и выбрасывается из наших вулканов с огнем и расплавленной лавой, а в принципе выбросы. Бывает мини-вулканизм, микровулканизм. Так сказать можно, но, скорее, образно, чтобы не путать с вулканами", — комментирует Владимир Мельников используемый коллегами из МГУ термин.

По его словам, специалисты, изучающие эти природные явления, чаще называют их воронками взрыва.

© AFP 2018 / Sonny Tumbelaka Вулкан Агунг, Бали. 3 июля 2018
© AFP 2018 / Sonny Tumbelaka
Вулкан Агунг, Бали. 3 июля 2018
"Собирается огромное количество газа под большим давлением, который и выбрасывает массу льда, земли… Изначально глубина воронки (в районе Бованенковского месторождения) была 50-60 метров, она не заполнилась к тому моменту еще водой. Диаметр тоже приличный — под 40 метров. Это интересное явление, но самое главное — его последствия", — отмечает ученый.

Он также рассказал, что на стадии изучения этих процессов вместе с другими специалистами пытался выяснить, где еще они могли происходить раньше.

"Я вспомнил, что в 1997 году мы писали книгу, в которой описали явление, с ним столкнулась в Баренцевом море мурманская геологическая экспедиция. Они пытались разбурить с корабля донные отложения, и произошел взрыв под давлением чего-то. Через несколько лет начали изучать это место, оказалось, что там находятся огромные ледовые глыбы, протяженные и мощные. Это говорит о том, что был схожий взрыв, выброшены были газ и пресная вода, и эта вода замерзла на дне из-за температуры минус 1,5 градуса, образовав глыбы льда", — продолжает Мельников. 

Взрывы порождают озера

Позже над этой темой работали теоретики, и, как говорит ученый, его не удивило, что то же самое начало происходить на континенте. Механизм, отмечает он, аналогичный: скопление газов в земле рано или поздно ведет к превышению нормы удержания этого газа породами, что приводит к мощному выбросу.

"Мы начали смотреть форму воронок, обнаружив, что на Ямале сотни таких озер. Они круглые, тогда как в природе привычные нам озера образуются другим путем, таких круглых не бывает. Основная масса озер на Ямале — результаты либо протаивания, то есть термокарст, либо воронки взрыва", — поясняет Мельников.

CC BY 2.0 / Donny Leonardi / Kelimutu LakeКратерные озера вулкана Келимуту в Индонезии
CC BY 2.0 / Donny Leonardi / Kelimutu Lake
Кратерные озера вулкана Келимуту в Индонезии
После их появления в районе Бованенковского месторождения выбросы газа были зафиксированы на Гыданском полуострове ЯНАО, где эксперты также нашли несколько похожих воронок. Многие специалисты заинтересовались этими процессами, изучали их при помощи аэро- и космической съемки. Явление не единичное, подчеркивает Мельников, уточняя, что при этом нельзя точно назвать газ, который выбрасывается в момент взрыва. Ряд ученых считает, что это метан.

"Это газ, который поднимается по трещинам в мерзлоте, оказавшейся не такой уж плотной. Для скопления метана там слишком мало органики и глубина большая. Возможно, был какой-то экран в земле, под которым сотнями лет скапливался по струйкам текущий снизу наверх природный газ, образовав массу с давлением, которого хватило, чтобы выбросить его наверх", — предположил собеседник агентства. 

Виновато потепление

Тем не менее, с выводами коллег о том, что причиной выбросов стало потепление в указанных районах, он согласен, хотя исследования в этом направлении продолжаются.

Северный морской путь. Порт Певек
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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США ищут руку Кремля в Арктике. На кого "повесят" глобальное потепление?
"Это цикл потепления, который мы уже пережили. Его журналисты называют "глобальным потеплением", что неверно, потому что глобальное потепление у нас длится 11 тысяч лет… Называть 35-летний цикл глобальным неправильно, поэтому мы зовем его циклическим потеплением, перед которым был цикл похолодания — с 1946 по 1980 год примерно. Нынешний теплый цикл оказался значительно теплее предыдущего такого же", — рассказывает Владимир Мельников.

По его словам, это все совпало с резким потеплением в Арктике, и верхняя часть мерзлоты нагрелась больше обычного, тем самым уменьшив плотность экрана, многие годы сдерживавшего газ под землей. При этом, как подчеркивает ученый, появления новых воронок должны опасаться и, прежде всего, изучать предприятия, власти, которые возводят на Ямале социальную, транспортную или промышленную инфраструктуру.

"Если рванет где-нибудь на дороге или под нефтегазоперерабатывающим заводом, то мало не покажется. По этой причине, когда в предпроектный период проводятся изыскания, необходимо особенно обращать внимание на такие аномалии, которые, скорее всего, можно обнаружить тем или иным геофизическим методом", — резюмирует геокриолог.

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