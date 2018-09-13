"Роскосмос" и НАСА воздержатся от заявлений по МКС до конца расследования

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава НАСА Джим Брайденстайн в ходе телефонных переговоров договорились воздержаться от каких-либо комментариев относительно появления отверстия в корабле "Союз МС-09", из-за которого произошла утечка воздуха на Международной космической станции (МКС).

Ранее ряд СМИ со ссылкой на версию комиссии "Роскосмоса", обвинили в сверлении космического корабля "Союз" американских членов экипажа станции.

"Собеседники отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин данного инцидента и договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".