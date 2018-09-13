Маленькие дети используют те же жесты, что и шимпанзе, выяснили ученые

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ученые из Университета Сент-Эндрюс выяснили, что дети в возрасте от одного до двух лет используют 52 жеста, более 95% которых используют и шимпанзе с гориллами. Работа опубликована в научном журнале Animal Cognition.

Исследователи занимаются коммуникацией высших приматов более 20 лет. Впервые наряду с этим они обратились к изучению невербальных средств общения маленьких детей и были удивлены тем, как много совпадений удалось обнаружить.

За шимпанзе наблюдали в их естественной среде обитания в Уганде, за детьми — в воспитательных учреждениях и домашней обстановке. Ученые также использовали данные одного из предыдущих исследований о жестах горилл.

Ученые выделили у детей 52 жеста. Оказалось, что шимпанзе используют 46 из них (89 %), а вместе с гориллами — 50 жестов (96%).

Например, и детеныши шимпанзе, и дети для передачи различных сообщений хлопают, топают, обнимаются и качают головами. Совпадения указывают на то, что эти врожденные жесты были "унаследованы" от общего предка 5-6 миллионов лет назад.

Что касается отличий, маленькие дети гораздо чаще используют указательные жесты. Кроме того, только детям свойственно махать руками, чтобы поздороваться или попрощаться.