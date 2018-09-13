НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) произвели физический пуск мощного высоковольтного инжектора с уникальными характеристиками для нагрева термоядерной плазмы, сообщает институт в четверг.

"В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) состоялся физический пуск мощного инжектора пучка атомов водорода с проектной энергией частиц до 1 миллиона электрон-вольт. В инжекторе пучок атомов образуется за счет нейтрализации ускоренного до нужной энергии пучка отрицательных ионов водорода", — говорится в сообщении.

В учреждении пояснили, что эта экспериментальная установка была разработана и изготовлена по заказу американской компании ТАЕ Technologies, которая занимается созданием безнейтронного термоядерного реактора. С помощью этого инжектора ученые планируют отработать технологию нагрева плазмы в реакторе ТАЕ Technologies.

В институте отметили, что для осуществления термоядерной реакции необходимо нагреть водородную плазму до температуры в сотни миллионов градусов. Наиболее эффективным методом нагрева является инжекция пучка быстрых атомов. В настоящее время подобная технология испытывается на нескольких крупных термоядерных установках в Европе и Японии и является наиболее перспективной для применения в термоядерной энергетике будущего.

"Ранее в ИЯФ СО РАН был разработан и испытан прототип подобного инжектора (мощного, для нагрева плазмы в установках нового поколения – ред.), который хорошо зарекомендовал себя на стендовых испытаниях. Был получен интенсивный пучок отрицательных ионов с энергией 117 килоэлектронвольт (кэВ). Также были проведены эксперименты по транспортировке пучка в реактор. Теперь начинается систематическая работа на инжекторе с существенно большей энергией частиц. На сегодняшний день в мире не существует инжекторов для нагрева плазмы с подобными характеристиками", — приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника ИЯФ СО РАН Юрия Бельченко.

ИЯФ СО РАН является мировым лидером по разработке и изготовлению инжекторов атомарных пучков для термоядерных исследований. Институт поставляет их в ведущие исследовательские центры России, Германии, Швейцарии, США и в другие страны. Такие пучки используются в большинстве проектов термоядерных установок будущего.