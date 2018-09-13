Остров Русский может стать большой нацлабораторией, считает сенатор

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Остров Русский, который президент РФ Владимир Путин предложил сделать центром цифрового развития, в ближайшие годы может стать лабораторией для разработки программ "цифровизации" национальной экономики, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сенатор от Сахалина, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
"В ближайшие годы остров Русский может стать большой национальной лабораторией, где будут разрабатываться важнейшие программы в поддержку "цифровизации" национальной экономики. Полагаю, что будут созданы опытные, а возможно и промышленные высокотехнологичные производства, продукция которых может стать конкурентной производствам лидеров секторов IT-технологий, стран Азиатско-тихоокеанского региона", — сказал Мезенцев.