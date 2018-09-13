Остров Русский может стать большой нацлабораторией, считает сенатор

Вантовый мост через бухту Золотой Рог и вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке . Архивное фото

Вантовый мост через бухту Золотой Рог и вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке . Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Остров Русский, который президент РФ Владимир Путин предложил сделать центром цифрового развития, в ближайшие годы может стать лабораторией для разработки программ "цифровизации" национальной экономики, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сенатор от Сахалина, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

В среду президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, предложил создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи "больших данных", кибербезопасности, робототехники, беспилотного транспорта. Путин поручил правительству проработать специальный статус для острова Русский, который бы дал возможность для запуска там стартапов, тестирования и реализации самых передовых технологических разработок, практическое применение которых еще не описано в законодательстве.

"В ближайшие годы остров Русский может стать большой национальной лабораторией, где будут разрабатываться важнейшие программы в поддержку "цифровизации" национальной экономики. Полагаю, что будут созданы опытные, а возможно и промышленные высокотехнологичные производства, продукция которых может стать конкурентной производствам лидеров секторов IT-технологий, стран Азиатско-тихоокеанского региона", — сказал Мезенцев.