Сергея Романова избрали гендиректором РКК "Энергия"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Внеочередное общее собрание акционеров РКК "Энергия" избрало генеральным директором корпорации Сергея Романова, который с начала августа был врио гендиректора, говорится на сайте корпорации.

"Сергей Юрьевич Романов работает на предприятии с 1980 года. За это время он прошёл путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов корпорации", — говорится в сообщении.

РКК "Энергия" — ведущее предприятие ракетно-космической отрасли по пилотируемым космическим системам.