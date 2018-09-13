Источник рассказал о проверках космических кораблей после ЧП с "Союзом"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Специалисты РКК "Энергия" на Байконуре приступают к поиску отверстий в корпусе хранящихся на космодроме Байконур космических кораблей "Союз МС-10" и "Прогресс МС-11", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Тридцатого августа было зафиксировано падение давления воздуха в Международной космической станции. Оказалось, что причина была в отверстии в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09". В тот же день космонавты заклеили отверстие. "Роскосмосом" создана комиссия по расследованию причин его появления в корпусе корабля.

"В среду на космодром Байконур прибыла большая группа специалистов Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия", которые приступили к работам с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-10". Проводится расконсервация корабля и подготовка к проведению проверок его систем. В один из ближайших дней будет проведён осмотр корабля на предмет наличия в нём следов нештатного воздействия", — сказал собеседник агентства.

В режиме хранения корабль находился более полутора месяцев. Если никаких повреждений обнаружено не будет, пуск ракеты космического назначения "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-10" состоится на 11 октября.

Помимо этого, рассказал собеседник, в среду специалистами РКК "Энергия" была проведена выгрузка из вагона и установка в стенд транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11", пуск которого намечен на 7 февраля 2019 года. После осмотра корабль "Прогресс МС-11" переведут в режим хранения. Начало его подготовки к пуску намечено на ноябрь 2018 года.