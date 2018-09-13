МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Внутренняя комиссия РКК "Энергия" установила, что на Международной космической станции нет настолько длинного сверла, чтобы можно было проделать найденное в корабле "Союз МС-09" отверстие, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Сотрудники научно-технического центра РКК "Энергия" ещё в начале работы внутренней комиссии по ее поручению провели наземный натурный эксперимент, в ходе которого установили, что потенциально в условиях орбитального полета можно просверлить отверстие в том месте, в котором оно обнаружено, однако учитывая его расположение, для этого потребуется сверло длиной около полуметра", — рассказал собеседник.

Он объяснил, что место обнаружения отверстия находится в неудобном для доступа месте, а чтобы сверло вошло под углом, под которым просверлено отверстие, сама дрель должна находиться на расстоянии полуметра от стенки корабля.

"Такого сверла на МКС, естественно, нет", — сказал собеседник.

Однако в случае сверления на Земле на этапе производства корабля, когда бытовой отсек "Союза" ещё не заставлен оборудованием и оно не мешает доступу к необходимой стенке, проделать такое отверствие можно было обычным сверлом, пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что внутренняя комиссия РКК "Энергия" представила свой отчёт главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Поскольку нет точных причин и не найдены виновные, "Роскосмос" создал собственную комиссию.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о возможной причастности американских астронавтов к сверлению отверстия в "Союзе". Рогозин отказался комментировать эту версию, хотя 3 сентября заявлял, что отверстие могло быть сделано в космосе. В среду о версии причастности американских астронавтов, как одной из приоритетных, написала газета "Коммерсант". Вице-премьер Юрий Борисов назвал такие сообщения неприемлемыми и призвал дождаться окончания расследования. После этого Рогозин тоже написал, что нужно завершить расследование, прежде чем делать выводы.