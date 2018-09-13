МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Внутренняя комиссия РКК "Энергия" установила, что на Международной космической станции нет настолько длинного сверла, чтобы можно было проделать найденное в корабле "Союз МС-09" отверстие, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Он объяснил, что место обнаружения отверстия находится в неудобном для доступа месте, а чтобы сверло вошло под углом, под которым просверлено отверстие, сама дрель должна находиться на расстоянии полуметра от стенки корабля.
"Такого сверла на МКС, естественно, нет", — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что внутренняя комиссия РКК "Энергия" представила свой отчёт главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Поскольку нет точных причин и не найдены виновные, "Роскосмос" создал собственную комиссию.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о возможной причастности американских астронавтов к сверлению отверстия в "Союзе". Рогозин отказался комментировать эту версию, хотя 3 сентября заявлял, что отверстие могло быть сделано в космосе. В среду о версии причастности американских астронавтов, как одной из приоритетных, написала газета "Коммерсант". Вице-премьер Юрий Борисов назвал такие сообщения неприемлемыми и призвал дождаться окончания расследования. После этого Рогозин тоже написал, что нужно завершить расследование, прежде чем делать выводы.