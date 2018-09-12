Космический грузовик "Прогресс МС-09" начали готовить к старту в 2019 году

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Космический грузовой корабль "Прогресс МС-09" доставили на космодром Байконур и начали готовить к запуску, запланированному на начало 2019 года, сообщает в среду "Роскосмос".

"В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов космодрома Байконур начались работы по подготовке к запуску транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-11". Специалисты предприятий Роскосмоса провели выгрузку космического корабля из вагона и установили его в стенд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на орбиту ТГК "Прогресс МС-11" будет доставлен ракетой-носителем "Союз-2.1а", старт которой запланирован в первом квартале 2019 года.