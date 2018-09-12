НАСА провело испытания парашютной тормозной системы капсулы "Орион"

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. НАСА в среду успешно провело последние испытания парашютной системы торможения посадочной капсулы будущего межпланетного корабля "Орион".
Поскольку "Орион" будет совершать полеты за пределы околоземной орбиты, его посадочная капсула будет входить в земную атмосферу с высокой скоростью — более 9 километров в секунду. Согласно расчетам, корабль могут безопасно "посадить" два главных парашюта и один стабилизирующий. Однако для обеспечения дополнительной надежности, посадочная система состоит из трех главных парашютов и двух стабилизирующих. В декабре специалисты проверили систему на отказ одного из стабилизирующих парашютов, а следующие испытания запланированы на май.
Второй полет к Луне нового пилотируемого корабля ожидается в 2024 году на ракете-носителе SLS Block 1B.
Ранее НАСА сообщало, что приняло решение перенести с ноября 2018 на 2019 год первый испытательный запуск ракеты-носителя SLS с кораблем "Орион" без экипажа на борту.