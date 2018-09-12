Ученые выяснили, жители каких стран чаще всего испытывают негативные эмоции

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В 2017 году жители ЦАР, Ирака и Южного Судана сталкивались с негативными эмоциями чаще других, показало исследование компании Gallup.

Социологи выясняли у людей из 146 стран, испытывали ли они негативные чувства накануне опроса. 38% опрошенных заявили, что испытывали беспокойство, 37% — стресс, а 31% — физическую боль. Как минимум один из пяти респондентов чувствовал грусть (23%) или гнев (20%).

Наиболее высокий индекс негативных эмоций (61) был выявлен у жителей ЦАР. 76% жителей этой страны испытывали физическую боль и почти столько же (74%) — сильное беспокойство. Оба показателя являются самыми высокими среди всех стран за последнее десятилетие.

Второе место в рейтинге занимает Ирак, который был "лидером" четыре года подряд. За ним следуют Южный Судан, Чад, Сьерра-Леоне, Египет, Иран, Нигер, палестинские территории, Либерия, Мадагаскар и Уганда.

Россия входит в число стран с наименьшим индексом негативных эмоций (20) наряду с Тайванем, Киргизией, Казахстаном, Эстонией, Узбекистаном, Азербайджаном, Польшей, Монголией, Швецией, Новой Зеландией, Нидерландами, Маврикием и Болгарией.

В целом в 2017 году в мире стало больше, чем когда-либо, стресса, беспокойства и боли, показало исследование.