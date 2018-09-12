"Роскосмос" не комментирует версию повреждения "Союза" астронавтами NASA

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В госкорпорации "Роскосмос" не будут комментировать слухи о различных версиях появления отверстия в обшивке корабля "Союз МС-09", пока свою работу не закончит специальная комиссия, сообщил глава ее пресс-службы Владимир Устименко.

"Не комментируем до окончания работы спецкомиссии, которая выдаст свои результаты. <…> Мы не спешим никуда, потому что хотим все сделать четко и с полученными ответами", — сказал Устименко.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook написал, что появление различных слухов о появлении отверстия подрывает товарищеские отношения на МКС.

"Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов Роскосмоса и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии Роскосмоса любые утверждения со ссылкой на "источники" неприемлемы", — отметил Рогозин.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что комиссия "Роскосмоса" в качестве приоритетной рассматривает версию о намеренной порче обшивки "Союза" американскими астронавтами.

Как утверждают источники издания, таким образом астронавты хотели ускорить отправку экипажа на Землю, так как у одного из них обнаружилось заболевание.

По данным газеты, специалисты изучили повреждения и пришли к выводу, что отверстия в обшивке проделали не с первой попытки, также были оставлены следы, характерные для работы в условиях невесомости.

Утечка воздуха на станции

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в обшивке российского корабля "Союз МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате.

Трещина не угрожала возвращению корабля на Землю.

Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла. Источник агентства сообщал, что внутреннее расследование РКК "Энергия" (производителя корабля) признало преднамеренность и рукотворность повреждения, но не смогло найти виновных.

Все корабли "Союз" и "Прогресс" проверят на брак.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия РКК "Энергия" пока не смогла определить причину появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09", по его словам, "ситуация оказалась намного сложнее".