Борисов назвал приоритет ракетно-космической отрасли

ИРКУТСК, 12 сен — РИА Новости. Создание сверхтяжёлой ракеты для полетов к Луне является одним из приоритетов ракетно-космической отрасли, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Долго дебатировался в России вопрос о необходимости сверхтяжёлой ракеты. Ответ на этот вопрос дали ещё наши

предшественники, не зря ведь они делали "Энергию-Буран". В те времена уже стояли вопросы освоения дальнего космоса — Марса, Луны. Сверхтяжёлый носитель, конечно необходим, за ним будущее. В стратегии отрасли ее создание является одним из приоритетов", — сказал он.

Как делать сверхтяжёлый носитель, отметил вице-премьер, тоже ясно.