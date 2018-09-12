Люксембург запустит собственное космическое агентство

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Люксембург создает космическое агентство и инвестиционный фонд для финансирования стартапов в сфере космических технологий, сообщил газете Financial Times вице-премьер страны Этьен Шнайдер.

По его словам, ведомство будет руководить всеми национальными космическими программами и координировать связи с европейским космическим агентством. Шнайдер отметил, что новое агентство, в отличие от NASA, не будет заниматься запусками ракет, а "сконцентрируется на бизнес-активности в космосе".

Официально о создании агентства и фонда будет объявлено в среду днем, сообщает газета.

Издание отмечает, что в Люксембурге находится развитая космическая индустрия, в частности, крупный спутниковый оператор SES. В августе прошлого года правительство страны легализовало добычу полезных ископаемых в космосе частными люксембургскими компаниями.