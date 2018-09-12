Слухи о причинах ЧП с "Союзом" подрывают отношения на МКС, заявил Рогозин

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Распространение слухов о причинах появления дыры в "Союзе" подрывает товарищеские отношения в коллективе МКС, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на анонимный источник, что отверстие образовалось якобы в результате "преднамеренных действий американских астронавтов". По версии издания, один из астронавтов заболел, и возвращение экипажа позволило бы ему получить полноценную медицинскую помощь.

"Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов Роскосмоса и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии Роскосмоса любые утверждения со ссылкой на "источники" неприемлемы",- написал Рогозин в Facebook.