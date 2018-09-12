МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Если бы один из членов экипажа МКС действительно заболел, корабль "Союз" с тремя космонавтами и астронавтами экстренно вернули бы на Землю, но репутационных потерь не было бы, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
"(Если это было бы так), экипаж бы спустился и сказал, что все нормально, что в случае чего можно было вернуться, поэтому безопасность соблюдается. Это было бы подтверждением тех решений по обеспечению безопасности, которые приняты", — заявил Ионин РИА Новости.
Внеплановое возвращение экипажа по состоянию здоровья одного из участников экспедиции, конечно, повлекло бы изменения в программе работы станции, но это было бы не столь важно на фоне значимости человеческой жизни, подчеркнул эксперт.
Такие случаи уже происходили на советских орбитальных станциях, напомнил эксперт.
Утечку воздуха на МКС нашли почти две недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.
Внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных, отмечал другой источник агентства.