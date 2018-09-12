Если бы кто-то на МКС заболел, его бы вернули на Землю, заявил эксперт

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Если бы один из членов экипажа МКС действительно заболел, корабль "Союз" с тремя космонавтами и астронавтами экстренно вернули бы на Землю, но репутационных потерь не было бы, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на анонимный источник, что отверстие в "Союзе МС-09" образовалось якобы в результате "преднамеренных действий американских астронавтов". По версии издания, один из астронавтов заболел, и возвращение экипажа позволило бы ему получить полноценную медицинскую помощь.

"(Если это было бы так), экипаж бы спустился и сказал, что все нормально, что в случае чего можно было вернуться, поэтому безопасность соблюдается. Это было бы подтверждением тех решений по обеспечению безопасности, которые приняты", — заявил Ионин РИА Новости.

Внеплановое возвращение экипажа по состоянию здоровья одного из участников экспедиции, конечно, повлекло бы изменения в программе работы станции, но это было бы не столь важно на фоне значимости человеческой жизни, подчеркнул эксперт.

По его мнению, ситуацию "можно было бы обыграть в положительную сторону, показать, что жизнь человека важнее всего и есть решения, которые позволяют ему не умирать на орбите, а спокойно вернуться на Землю".

Такие случаи уже происходили на советских орбитальных станциях, напомнил эксперт.

Утечку воздуха на МКС нашли почти две недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации, видимо, стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных, отмечал другой источник агентства.