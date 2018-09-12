МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Роскосмос" не будет комментировать версии появления отверстия в обшивке корабля "Союз МС-09" до окончания работы комиссии, заявил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на анонимный источник, что отверстие образовалось якобы в результате "преднамеренных действий американских астронавтов". По версии издания, один из астронавтов заболел, и возвращение экипажа позволило бы ему получить полноценную медицинскую помощь.

"Не комментируем до окончания работы спецкомиссии, которая выдаст свои результаты … Мы не спешим никуда, потому что хотим все сделать четко и с полученными ответами", — сказал Устименко.

Утечку воздуха на МКС нашли почти две недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации, видимо, стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных, отмечал другой источник агентства.