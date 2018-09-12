Батискаф для погружения в Марианскую впадину сделают на базе "Витязя"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Глубоководный автономный аппарат для исследования Марианской впадины, создающийся по заказу Фонда перспективных исследований, возьмут за основу при разработке батискафа для российских путешественников Артура Чилингарова и Федора Конюхова, рассказал в интервью РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

© Фото : University of New Hampshire Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center На дне Марианской впадины планируют установить российский флаг

Известный российский путешественник Федор Конюхов и учёный-океанолог Артур Чилингаров готовят сейчас новую экспедицию — погружение в Марианскую впадину. Как отмечалось на сайте Конюхова, проект реализуется под эгидой Русского географического общества. Предполагается не только достичь дна впадины, но и оставаться там 48 часов, чтобы провести научные опыты, в том числе взять пробы грунта с двух тектонических плит (Филиппинская и Тихоокеанская), которые эту впадину образуют. Конюхов отмечал, что рассчитывает совершить погружение на российском батискафе.

"Да, "Витязь" будет являться именно тем заделом, который позволит реализовать задачи, которые планируют решить Артур Чилингаров и Федор Конюхов в ходе погружения. Насколько скоро оно состоится, я сказать затрудняюсь", — сказал Литвиненко.

Глубоководный автономный аппарат "Витязь-Д" создаётся Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" по заказу фонда.

Марианская впадина, глубина которой составляет почти 11 км, впервые покорилась человеку в 1960 году, когда Жак Пикар (Швейцария) и Дон Уолш (США) в батискафе Trieste достигли самой ее глубоководной точки – Бездны Челленджера. В 2012 году их успех повторил американский режиссер Джеймс Кэмерон.

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