Батискаф для погружения в Марианскую впадину сделают на базе "Витязя"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Глубоководный автономный аппарат для исследования Марианской впадины, создающийся по заказу Фонда перспективных исследований, возьмут за основу при разработке батискафа для российских путешественников Артура Чилингарова и Федора Конюхова, рассказал в интервью РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.
"Да, "Витязь" будет являться именно тем заделом, который позволит реализовать задачи, которые планируют решить Артур Чилингаров и Федор Конюхов в ходе погружения. Насколько скоро оно состоится, я сказать затрудняюсь", — сказал Литвиненко.
Глубоководный автономный аппарат "Витязь-Д" создаётся Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" по заказу фонда.
Марианская впадина, глубина которой составляет почти 11 км, впервые покорилась человеку в 1960 году, когда Жак Пикар (Швейцария) и Дон Уолш (США) в батискафе Trieste достигли самой ее глубоководной точки – Бездны Челленджера. В 2012 году их успех повторил американский режиссер Джеймс Кэмерон.