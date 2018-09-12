СМИ назвали приоритетную версию разгерметизации "Союза"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Комиссия корпорации "Роскосмос", которая расследует ЧП с утечкой воздуха на космическом корабле "Союз", рассматривает в качестве приоритетной версию о преднамеренной порче корабля американскими астронавтами, об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как пишет газета, специальная комиссия корпорации установила, что повреждение появилось уже в космосе после пристыковки к МКС.

Отверстие образовалось не с первой попытки. Об этом свидетельствуют несколько точек вокруг дыры, которые, по мнению экспертов, появились вследствие касания сверла при работе в безвоздушном пространстве.

В "Роскосмосе" полагают, что порча корабля была выгодна американским астронавтам. По мнению корпорации, они повредили "Союз", чтобы быстрее отправить на Землю своего заболевшего коллегу и при этом не оплачивать новый корабль.

По сведениям "Коммерсанта", корпорация уже отправила запрос в NASA на получение копий видео с регистраторов астронавтов и записей о состоянии их здоровья. При этом источник издания добавил, что в случае отказа на запрос "какие-то дополнительные вопросы об их причастности к инциденту будут уже лишними".

Ранее "Роскосмос" в рамках следствия направлял в NASA запрос о психологическом состоянии американских астронавтов, но там его сочли неэтичным, об этом РИА Новости сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

Расследование инцидента на корабле "Союз"

Во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что началась работа комиссии корпорации по расследованию инцидента с дырой в космическом корабле "Союз МС-09". Рогозин отметил, что комиссия корпорации "Энергия" не сумела обнаружить причину появления отверстия в обшивке корабля, он указал, что "ситуация оказалась намного сложнее".

При этом чиновник отказался комментировать предположения, что повредить обшивку "Союза" могли американцы.

Заместитель гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что "Роскосмос" уведомит всех партнеров по МКС об итогах расследования причин возникновения отверстия в корабле, чтобы избежать таких ЧП в будущем.

Директор Управления по вопросам космического пространства ООН Симонетта Ди Пиппо заявила РИА Новости, что организация внимательно следит за ситуацией вокруг разгерметизацией на МКС, которая произошла полторы недели назад.

ЧП на корабле "Союз"

Кроме того, источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что прокуратура начала плановую проверку работы Ракетно-космической корпорации "Энергия", в которой, возможно, произвели бракованный космический корабль "Союз МС-09".

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки корабля и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину".

Отверстие располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю.