МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Причиной происхождения таинственного кратера, который возник на полуострове Ямал в июле 2014 года, является криовулканическая активность, соответствующее исследование российских ученых было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Подобные явления встречаются, как правило, на других планетах. При очень низких температурах криовулканы извергают воду и ряд химических соединений, таких как метан и аммиак в разных агрегатных состояниях.

В слое земной коры, в котором основным породообразующим веществом является лед, тоже проходят быстротекущие геологические процессы, но до текущего момента они не воспринимались как примеры такого явления как криовулканизм.

Кратер неизвестного происхождения на Ямале в 30 километрах от базы нефтедобытчиков Бованенково в июле 2014 года обнаружили пилоты вертолета, обслуживающего нефтегазоконденсатное месторождение Бованенковское.

Он представлял собой крупную воронку в земле с отвесными стенами и водой на дне.

Ранее НАСА опубликовало фотографии криовулканов, находящихся на поверхности Европы — спутника Юпитера. Они располагаются в районе с аномально высокой температурой, который впервые обнаружила станция Galileo.