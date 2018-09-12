Мы теряем Шпицберген? Ученые назвали главную опасность для архипелага

Талая вода прокладывает себе пусть в виде таких колодцев. Ещё в середине лета они представляют опасность - незаметно прикрыты снегом

Талая вода прокладывает себе пусть в виде таких колодцев. Ещё в середине лета они представляют опасность - незаметно прикрыты снегом

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. На одном из самых северных архипелагов мира — Шпицбергене — теплеет второй раз за столетие. Причем очень интенсивно. Ледяной панцирь тает, вечная мерзлота деградирует. Это чревато проблемами для хозяйственной деятельности человека. Ученые видят корень зла в изменении климата на планете.

Уязвимые льды

"Во время потепления зимой стоит дождливая погода, это приводит к таянию ледников. Две снежные лавины обрушились на жилой квартал в Лонгйире. Часть автомобильных дорог закрыты, потому что ползет грунт, случаются камнепады. В некоторых домах появились трещины, людей выселили", — рассказывает РИА Новости Алексей Марченко, доктор физико-математических наук, профессор Университетского центра на Шпицбергене.

Ученый проводит на архипелаге по полгода последние 12 лет и отмечает сильные изменения, произошедшие за это время. По его словам, ледники отступают, что заметно по их фронтальной части, спускающейся в долину: из вертикальной она превращается в более пологую, с многочисленными трещинами.

Алексей Марченко отслеживает айсберги, представляющие потенциальную угрозу судоходству. Дело в том, что в этой части Гренландского моря активно развивается туризм. Из-за таяния морского льда обычные суда заходят в районы, раньше им недоступные. Неприспособленный к ледовым условиям корабль может пострадать даже от куска льда толщиной несколько метров.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Furian Течения у берегов Шпицбергена © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Furian Течения у берегов Шпицбергена

Обледенел и оттаял

С востока Шпицберген омывает холодное течение, берущее начало в Ледовитом океане. Фактически это река раздробленного льда, движущаяся со скоростью полтора метра в секунду.

С запада архипелаг огибает ветка теплого соленого атлантического течения, благодаря которому на Западном Шпицбергене даже зимой не все морские заливы замерзают, случаются резкие потепления, температура поднимается выше нуля, идут ливневые дожди. Неслучайно архипелаг, расположенный всего в тысяче километров от Северного полюса, называют "арктическим раем".

Шпицберген пережил все геологические эпохи. Четыреста миллионов лет назад его покрывали гигантские папоротники и хвощи, превратившиеся в богатые залежи каменного угля. В мезозойскую эру здесь обитали гигантские ящеры, позднее в тропических лесах архипелага водились дикие звери и птицы.

Последние тысячелетия Шпицберген был закован в мощный панцирь льда — до наших дней сохранилось чуть больше его половины. В малый ледниковый период XVII–XIX веков на архипелаге похолодало. Потеплело только к 1920 году. С конца 1980-х средняя температура воздуха быстро повышается.

© Н.И. Осокин/ИГРАН Ледник Альдегонда на Шпицбергене за десять лет отступил вглубь острова © Н.И. Осокин/ИГРАН Ледник Альдегонда на Шпицбергене за десять лет отступил вглубь острова

На страже Арктики

"К сожалению, ледники тают. Даже вечная мерзлота, которая в последние годы казалась стабильной, меняется", — говорит гляциолог Николай Осокин, кандидат географических наук, заместитель директора Института географии РАН, начальник Шпицбергенской гляциологической экспедиции.

По его словам, верхний — деятельный — слой вечной мерзлоты в теплое время года стал оттаивать сильнее, зимой не успевает промерзнуть.

"Значит, могут образовываться талики — незамерзающие по несколько лет области внутри мерзлого грунта. Это связано с более теплыми зимами и большим количеством снега, который служит изолятором. Талики угрожают устойчивости жилых и хозяйственных построек", — продолжает ученый.

Институт географии РАН изучает Шпицберген с 1964 года. На днях оттуда вернулась очередная экспедиция. Ученые отмечают, что поверхность ледников полностью теряет снег уже к середине лета, начинает таять многолетний лед.

Шпицберген очень быстро теплеет © Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН Фронт ледника Эсмарк. Постоянное откалывание льда сопровождается громким гулом. © Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН Фронт ледника Эсмарк. Постоянное откалывание льда сопровождается громким гулом. © Фото : Нелли Елагина, Отдел гляциологии ИГРАН На подходе к ледникам Восточный и Западный Гренфьорды. В начале прошлого века они были выводными и спускались в море. За последние 20 лет отступили на 1,5 километра вглубь острова. © Фото : Нелли Елагина, Отдел гляциологии ИГРАН На подходе к ледникам Восточный и Западный Гренфьорды. В начале прошлого века они были выводными и спускались в море. За последние 20 лет отступили на 1,5 километра вглубь острова. © РИА Новости / В. Чистяков Перейти в фотобанк Ледник Норденшельда. © РИА Новости / В. Чистяков Перейти в фотобанк Ледник Норденшельда. © Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН Талая вода прокладывает себе путь в виде колодцев. Еще в середине лета они представляют опасность — незаметно прикрыты снегом © Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН Талая вода прокладывает себе путь в виде колодцев. Еще в середине лета они представляют опасность — незаметно прикрыты снегом © Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН Многочисленные озера на морене под ледником. © Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН Многочисленные озера на морене под ледником. © Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРА Фронт ледника Норденшельда. Лодка направилась к белому медведю на берегу. © Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРА Фронт ледника Норденшельда. Лодка направилась к белому медведю на берегу. © Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН Частая находка на берегу — кости кита. Окрестности поселка Колсбей. © Фото : Нелли Елагина, отдел гляциологии ИГРАН Частая находка на берегу — кости кита. Окрестности поселка Колсбей. © Фото : Елена Чертопруд/МГУ Отбор проб бентоса на озерах. © Фото : Елена Чертопруд/МГУ Отбор проб бентоса на озерах. © Фото : Вероника Кузнецова, отдел гляциологии ИГРАН Отбор дендрохронологических образцов в окрестностях поселка Баренцбург. © Фото : Вероника Кузнецова, отдел гляциологии ИГРАН Отбор дендрохронологических образцов в окрестностях поселка Баренцбург. © Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН Отпечатки древней растительности на Шпицбергене © Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН Отпечатки древней растительности на Шпицбергене © Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН Николай Осокин изучает многолетнюю мерзлоту © Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН Николай Осокин изучает многолетнюю мерзлоту © Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН Замер выбросов углекислого газа из почв © Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН Замер выбросов углекислого газа из почв © Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН Шурф в прошлое Шпицбергена © Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН Шурф в прошлое Шпицбергена © Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН И на камнях растут цветы © Фото : Н.И. Осокин/ИГРАН И на камнях растут цветы /

"В ближайшее десятилетие многие большие ледники, во всяком случае, из тех, что мы наблюдаем, могут уменьшиться, освободить долины и остаться только на склонах гор", — предсказывает Осокин.

Исследователи измеряют также выбросы углекислого газа из естественного грунта, нарушенного деятельностью человека. Это один из основных компонентов, усиливающих парниковый эффект в атмосфере: количество CO 2 , попадающего в атмосферу, увеличивается в два-четыре раза.

Шпицберген — самая западная часть Российской Арктики, подчеркивает гляциолог. Регион чутко реагирует на изменения климата, выступая предвестником тех процессов, которые затем проявят себя восточнее — на Земле Франца-Иосифа, Северной Земле.

© ИГРАН Из почти положительного в 2008-2010 годы баланс массы становится все более отрицательным. Ледники быстро тают. © ИГРАН Из почти положительного в 2008-2010 годы баланс массы становится все более отрицательным. Ледники быстро тают.

Гуси — к потеплению

На месте отступивших ледников Шпицбергена образуются арктические тундры со множеством озер, прудов, ручьев, часто временных. В 2014-2015 годах международный коллектив ученых исследовал обитателей старых и новых водоемов.

Участники наблюдений исходили из того, что из-за общего изменения климата поверхностные водоемы теплеют, лето удлиняется, складываются условия для заселения архипелага более южными видами фауны.

Но нашествие теплолюбивых организмов не наблюдается. В водоемах Шпицбергена по-прежнему живут наиболее приспособленные к холоду европейские виды, либо виды с очень коротким жизненным циклом, успевающие вырасти за июль-август, поясняет РИА Новости соавтор работы Елена Чертопруд, сотрудница кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Косвенно на потепление указывает увеличение числа гусей, прилетающих пастись на свободную ото льда и камня тундру, отмечают исследователи. Экскременты птиц обогащают среду минеральными веществами, что, в свою очередь, сказывается на биогеохимических процессах в дикой природе.

Живые сообщества — яркий индикатор изменений среды обитания. Однако Шпицберген в этом отношении недостаточно изучен, необходим многолетний мониторинг за всеми его живыми и неживыми системами. Это позволит постоянному населению архипелага своевременно приспособиться к новым природным условиям.