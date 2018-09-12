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"Бестактные микросхемы": найден новый способ защитить космические аппараты

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© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник Земли. ИллюстрацияКосмический спутник Земли. Иллюстрация
© Depositphotos / cookelma
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук разработали элементы для проектирования асинхронных микросхем, устойчивых к сбоям и особо эффективных в работе на космических аппаратах, сообщила пресс-служба НИЯУ МИФИ.

Микросхемы, применяемые в обычной технике вроде автомобилей или компьютеров, плохо подходят для космических аппаратов из-за низкой надежности в условиях космической радиации. Высокоэнергетические ионы в космосе провоцируют ошибки устройств и аварии. Поэтому разработка ASIC (интегральная схема специального назначения) для космических аппаратов требует особых методов повышения сбоеустойчивости (говоря обыденным языком, надежности).

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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Специфика синхронных микросхем в том, что их сложность – как и количество элементов на кристалле схемы – постоянно растет. Участки таких схем, отделенные большим расстоянием, должны быть синхронизированы по тактовой частоте (количеству тактов-операций процессора в секунду). То есть, если сигнал от генератора тактовой частоты не приходит в определенные промежутки времени, схема просто перестает работать", — рассказал доцент НИЯУ МИФИ Максим Горбунов.

По словам ученого, это довольно сложная инженерная проблема, сопряженная с ухудшением характеристик микросхемы. Поэтому сегодня перспективными считают асинхронные схемы, которые, в отличие от синхронных, не требуют синхронизации по тактовой частоте.

"Переключение разрядов в асинхронном устройстве идет параллельно и без задержки: это делает его более производительным и энергоемким, чем синхронный аналог. Данные доходят до блока обработки так быстро, как это позволяет тракт данных в процессоре, и обрабатываются тогда, когда соответствующие блоки микросхем будут готовы это сделать", — пояснил Горбунов.

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С методологией построения таких схем дела обстоят сложнее – не существует стандартного маршрута для их проектирования. Несмотря на то, что логика построения асинхронных микросхем предложена еще в 70-х гг. ХХ века – магистральным направлением остается работа с синхронными схемами.

"Технологические возможности синхронных микросхем подошли к пределу. Уже сейчас проектные нормы (минимальный размер элемента микросхемы) стали меньше 10 нанометров. А при тех же нормах асинхронные схемы могут работать быстрее синхронных, так как не требуют синхронизации разных частей кристалла", — заявил эксперт.

Именно поэтому российские ученые решили предложить новые элементы для надежных и быстрых асинхронных микросхем. Их статья в научном журнале "Acta Astronautica" посвящена сбоеустойчивым C-элементам Маллера – базовым логическим вентилям, применяемым в проектировании асинхронных схем.

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C-элемент представляет собой логическое устройство со встроенным элементом памяти. По сути, это строительный блок с двумя входами, в случае совпадения которых сигнал передается дальше (а в случае несовпадения – элемент хранит предыдущее значение).

"Применив хорошо известный в синхронной логике способ DICE (Dual Interlocked Cell) к трем вариантам схемотехнической реализации C-элемента, мы получили 3 новые схемы DICE С-элемента с повышенной сбоеустойчивостью," – сообщил другой автор, заведующий сектором топологии радиационно-стойких СБИС ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН Игорь Данилов.

По словам ученых, разработанные схемы можно применять при проектировании асинхронных микросхем, обладающих повышенной сбоеустойчивостью и предназначенных для использования в новейшей космической технике.

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