МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Исследователи в Уэльсе тестируют новое лекарство, которое должно восстанавливать клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и помочь диабетикам первого типа снизить потребление гормона или вовсе отказаться от инъекций, пишет издание Wales Online.
"Инъекции инсулина — это большая обуза для любого, кто страдает диабетом первого типа. Новая терапия может помочь уменьшить количество инсулина, который требуется пациентам с первым типом диабета, и предложить им более эффективный контроль за уровнем глюкозы в крови", — считает доктор Мохаммад Альхадж Али, работающий над исследованием в Кардиффе.
Пока использование лекарства не давало значимых побочных эффектов, но о его эффективности тоже заявлять рано, отмечает издание. Исследователи хотят привлечь к испытаниям до восьми волонтеров, страдающих диабетом более двух лет.
Диабет второго типа – инсулинонезависимый, диабет пожилых людей. У таких больных инсулин вырабатывается, и при диете и активном образе жизни они могут добиться того, что довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме, а осложнений удастся избежать.