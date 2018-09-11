В ООН заявили, что следят за расследованием утечки воздуха на МКС

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Управление по вопросам космического пространства ООН внимательно следит за ситуацией вокруг утечки воздуха на МКС, которая произошла полторы недели назад, заявила РИА Новости директор организации Симонетта Ди Пиппо.
"Конечно, мы очень внимательно следим за всем, что происходит в космосе, особенно на МКС. МКС — одна из моделей международного сотрудничества, поэтому у нас налажены очень прочные связи с МКС", — заявила Ди Пиппо на полях на первой конференции ООН по космическому праву и космической политике в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем, Ди Пиппо уточнила, что управление по вопросам космического пространства ООН официально не участвует в расследовании инцидента.
Как сообщал источник РИА Новости, внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных.