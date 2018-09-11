Сроки работы комиссии по ЧП на МКС не установлены, заявил Рогозин

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Комиссии госкорпорации "Роскосмос" по расследованию причин появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" не установлены сроки работ, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Нас же интересует истина, поэтому время не имеет здесь значения, естественно, в разумных рамках", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.

Как сообщал источник РИА Новости, внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных.