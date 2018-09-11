Первый заместитель Рогозина возглавит комиссию "Роскосмоса" по ЧП на МКС

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Николай Севастьянов возглавит комиссию госкорпорации по расследованию причин утечки воздуха на МКС.

"Комиссия сформирована по распоряжению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. Ее возглавит и.о. первого заместителя генерального директора корпорации Николай Севастьянов", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Утечку воздуха на МКС нашли полторы недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации, видимо, стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных, отмечал другой источник агентства.