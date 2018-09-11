Роскосмос сообщит партнерам по МКС об итогах расследования о появлении дыры

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Роскосмос" уведомит всех партнеров по Международной космической станции о результатах расследования причин возникновения отверстия в корабле "Союз МС-09", чтобы избежать таких ЧП в будущем, сообщил во вторник заместитель гендиректора корпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Мы с ними в контакте… они должны согласиться с выводами", — сказал он на Конференции ООН по космическому праву и космической политике.

"Надо дождаться официальных результатов расследования, и поскольку вопрос очень важный, очень чувствительный, все заинтересованы в том, чтобы быстро найти реальные причины случившегося, но надо, чтобы все были согласны с этим. Я думаю, оно не будет долго длиться. Надо быстро определить, что же произошло, чтобы исключить в будущем такие вещи", — добавил Савельев.

Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.

Сообщалось, что комиссия должна завершить расследование в середине сентября.