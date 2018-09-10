Опубликована самая точная карта Антарктиды

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Группа исследователей из Университетов Миннесоты и штата Огайо опубликовали самую детализированную карту Антарктиды в высоком разрешении. Об этом сообщает портал Phys.org.
Карта имеет разрешение восемь метров и охватывает примерно 14 миллионов квадратных километров континента. Теперь ученым известна высота всех гор и ледяного покрова Антарктиды до сантиметров.
Для создания карты столь высокого разрешения ученые обработали с помощью суперкомпьютера Blue Waters несколько миллионов снимков.
Файл с самым детальным изображением Антарктиды весит 150 терабайт.
"'Until now, we’ve had a better map of Mars than we’ve had of Antarctica,' said Dr. Howat."— Robert Moor (@robertmoor_) 9 сентября 2018 г.
Now, the Antarctic map is finished, and it's a work of art. https://t.co/YSXDD0SuJ7 pic.twitter.com/Ju3BiIfZBk