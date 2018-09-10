Пингвинам в Антарктиде грозит вымирание из-за потепления, заявил эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Пингвинам Адели в Антарктиде грозит массовое вымирание из-за глобального потепления климата и вылова криля, сообщила РИА Новости на Восточном экономическом форуме представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова.

"В 2017 году в Антарктике у 40-тысячной популяции пингвинов Адели выжило всего два птенца. Это связано с изменением климата и чрезмерно концентрированной ловлей криля в регионе. Криля там достаточно, но и пингвины, и люди ловят его в одном месте. В связи с этим сейчас идёт обсуждение создания новых морских охраняемых районов в восточной Антарктике. Если такая ситуация сохранится, то популяция пингвинов сократится на 50 процентов в течение ближайшего десятилетия", — рассказала она.

Решение о создании охраняемых районов обсуждается странами-членами Конвенции АнтКом, созданной в рамках договора об Арктике. Членами конвенции являются 24 страны, Евросоюз и 11 присоединившихся государств.

Доклад о ситуации Жаркова представит на круглом столе "Морские заповедники и морские охраняемые районы" в ходе Восточного экономического форума.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.