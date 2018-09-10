Пингвинам в Антарктиде грозит вымирание из-за потепления, заявил эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Пингвинам Адели в Антарктиде грозит массовое вымирание из-за глобального потепления климата и вылова криля, сообщила РИА Новости на Восточном экономическом форуме представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова.
Решение о создании охраняемых районов обсуждается странами-членами Конвенции АнтКом, созданной в рамках договора об Арктике. Членами конвенции являются 24 страны, Евросоюз и 11 присоединившихся государств.
Доклад о ситуации Жаркова представит на круглом столе "Морские заповедники и морские охраняемые районы" в ходе Восточного экономического форума.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.