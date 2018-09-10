Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный нашли пустоты, на их ликвидацию будет потрачено 4,6 миллиона рублей, соответствующую заявку корпорация "Роскосмос" разместила на портале госзакупок.
Заказчиком работ обозначено структурное подразделение "Роскосмоса" — Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, а выполнением подряда займется компания "Адонис" из Благовещенска, контракт на работы был подписан 5 сентября.
Как строили Восточный
Космодром Восточный должен стать первым национальным космодромом гражданского назначения и обеспечить независимый доступ России в космос. Ранее на территории страны находился только военный космодром Плесецк.
Строительство космодрома было начато в 2012 году в Амурской области в районе города Циолковский в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства России от 14 января 2009 года.
Постройка первого стартового комплекса Восточного завершилось в 2016 году, первый пуск оттуда был выполнен 28 апреля 2016 года, когда ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома с тремя спутниками.
Скандалы во время строительства Восточного
Строительство космодрома сопровождалось рядом громких уголовных дел, связанных с коррупцией. Так, судом был арестован руководитель одного из подрядчиков, работавших на Восточном, он был обвинен в получении взятки в миллион рублей.
В начале года Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, нарушение зафиксировала служба безопасности центра.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.