Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный нашли пустоты, на их ликвидацию будет потрачено 4,6 миллиона рублей, соответствующую заявку корпорация "Роскосмос" разместила на портале госзакупок.

В заявке говорится о необходимости работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения первого стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2".

Заказчиком работ обозначено структурное подразделение "Роскосмоса" — Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, а выполнением подряда займется компания "Адонис" из Благовещенска, контракт на работы был подписан 5 сентября.

Как строили Восточный

Космодром Восточный должен стать первым национальным космодромом гражданского назначения и обеспечить независимый доступ России в космос. Ранее на территории страны находился только военный космодром Плесецк.

Изначально космодром предполагалось использовать только для запусков гражданских аппаратов, но в 2017 году глава госкорпорации "Роскосмос" заявил о планах по совместному использованию Восточного с Министерством обороны России.

Строительство космодрома было начато в 2012 году в Амурской области в районе города Циолковский в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства России от 14 января 2009 года.

Постройка первого стартового комплекса Восточного завершилось в 2016 году, первый пуск оттуда был выполнен 28 апреля 2016 года, когда ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома с тремя спутниками.

Скандалы во время строительства Восточного

Строительство космодрома сопровождалось рядом громких уголовных дел, связанных с коррупцией. Так, судом был арестован руководитель одного из подрядчиков, работавших на Восточном, он был обвинен в получении взятки в миллион рублей.

Кроме этого, обвинения в различных хищениях и злоупотреблениях были обвинены бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, а также главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов.

В начале года Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, нарушение зафиксировала служба безопасности центра.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.