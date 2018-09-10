Марианскую впадину исследует российский автономный батискаф

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Фонд перспективных исследований планирует в следующем году изучить Марианскую впадину с помощью сверхглубокого автономного необитаемого подводного аппарата. Информация об этом представлена на стенде Фонда на Восточном экономическом форуме.

"Уникальные длительные исследования Марианской впадины автономным аппаратом в 2019 году", — говорится на стенде, на котором представлены плакаты и макеты глубоководного аппарата.

Помимо маневрирующего подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины планируется опустить на тросе с корабля донную станцию.

Согласно материалам, будет проведено картографирование дна, поиск и классификация объектов, сбор гидрологических данных, фото- и видеопривязка, отбор проб. Благодаря этому проекту планируется отработать технологии создания экстремальной подводной робототехники.

Помимо того, на стенде представлены роботизированные средства для добычи углеводородов на дне Арктики: подводный аппарат большой автономности "Сарма", подводный энергетический комплекс, подводный транспортно-монтажный и сервисный комплекс, подводный буровой комплекс и подводный комплекс сейсморазведки.