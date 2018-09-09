Ученые назвали опасность сонливости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ученые из Университета Джона Хопкинса в США выявили почти трехкратное увеличение риска заболевания болезнью Альцгеймера у людей, которые часто испытывают сонливость в течение дня. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале учреждения.
Выяснилось, что добровольцы, которые жаловались на сонливость в дневное время, оказались почти в три раза сильнее подвержены отложению в мозге белка бета-амилоида, а именно пептида Aβ42, который считается одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера.
По словам Адама Спира, одного из авторов исследования, выводы ученых позволяют говорить о взаимосвязи между нарушениями сна и развитием болезни Альцгеймера. Ученый добавил, что это лишь подтверждает гипотезу о том, плохой сон может способствовать развитию заболевания.
Считается, что болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нейронах патогенного вещества — белка бета-амилоида. Он образуется из обрезков белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.