Космонавт Овчинин во время пребывания на МКС выйдет в открытый космос

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Космонавт Алексей Овчинин во время своего пребывания на МКС выйдет в открытый космос, в том числе для решения задач, связанных с обнаружением отверстия в обшивке корабля "Союз", сообщил журналистам в субботу сам Овчинин.

"Да, запланирован", — ответил Овчинин на вопрос журналистов о том, планируется ли у него выход в открытый космос.

Он добавил, что во время пребывания в открытом космосе будет решать разные задачи.

"Есть такие задачи, которые давно определены, и те, которые совсем недавно определились", — отметил космонавт. На вопрос журналистов, связаны ли недавно определившиеся задачи с обнаружением в обшивке корабля "Союз" отверстия, Овчинин ответил: "И в связи с этим тоже".

Как сообщалось раньше, на "Союзе МС-08" в начале октября с МКС вернутся российский космонавт Олег Артемьев, американские астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел. Им на смену на корабле "Союз МС-10" 11 октября с Байконура отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.