Под Каиром откроют для посещений одну из самых красивых древних гробниц

Египетские археологи рядом с артефактами, найденными в гробнице эпохи 18 династии фараонов в Луксоре. Архивное фото

Египетские археологи рядом с артефактами, найденными в гробнице эпохи 18 династии фараонов в Луксоре. Архивное фото

КАИР, 8 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани в субботу откроет для посещений после реставрации гробницу высокопоставленного чиновника при V династии фараонов — Ти, жившего почти 4,5 тысячи лет назад.

Гробница, расположенная в районе некрополя Саккара под Каиром, была открыта в 1865 году французским египтологом Франсуа Мариетом. Она знаменита великолепной росписью стен. Изображенные на стенах гробницы сцены из жизни древних египтян (производство хлеба, папируса, охота, жертвоприношения) позволили ученым получить уникальные сведения.

"Долгое время гробница оставалась без реставрации. Однако некоторое время назад совместная чешско-египетская миссия занялась очисткой, восстановлением и консервацией цветных росписей стен. Здесь будет также установлено современное освещение, а росписи впоследствии защищены специальными стеклянными экранами", — заявил глава Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафа Вазири.

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI – XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.