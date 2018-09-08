КАИР, 8 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани в субботу откроет для посещений после реставрации гробницу высокопоставленного чиновника при V династии фараонов — Ти, жившего почти 4,5 тысячи лет назад.
"Долгое время гробница оставалась без реставрации. Однако некоторое время назад совместная чешско-египетская миссия занялась очисткой, восстановлением и консервацией цветных росписей стен. Здесь будет также установлено современное освещение, а росписи впоследствии защищены специальными стеклянными экранами", — заявил глава Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафа Вазири.
В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI – XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.