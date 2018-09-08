МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили на Аляске следы гигантского цунами, высота волн которого достигала двухсот метров. Их исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Причиной цунами стал огромный оползень, сошедший в море и вызванный таянием ледника Тиндалл. Такие цунами могут теперь происходить чаще, поскольку ледники тают по всему миру, а цунами на Аляске тому подтверждение, отмечают авторы исследования.
Они также считают, что на сегодняшний день такие же цунами особенно угрожают таким странам и регионам, как Гренландия, Норвегия и Патагония.
Обнаружить следы цунами удалось благодаря исследованию остатков деревьев, камней и почвы на побережье Аляски. По оценкам ученых, масса оползня достигала 180 миллионов тонн, а это цунами было четвертым по размеру из всех достоверно зафиксированных в мире за последнее столетие.