РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Сорвали покровы: тайны столетия, которые успешно раскрыты

017382
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sonerbakir / manjik / makovnvТайна Бермудского треугольника и АтлантидыТайна Бермудского треугольника и Атлантиды
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sonerbakir / manjik / makovnv
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Многие великие тайны, волновавшие мир в прошлом веке, уже позабыты. Одни оказались сфабрикованными, другие разгаданы, третьи — например, Бермудский треугольник — перестали быть источником сенсаций, с тех пор как появились современные средства навигации. О загадках столетия, утративших актуальность, — в материале РИА Новости.

Огромный черный саркофаг, обнаруженный под зданием в районе города Александрия. Архивное фото
© Фото : Ministry of Antiquities
Ученые установили, кто был похоронен в обнаруженном черном саркофаге

Затерянная Атлантида

Мифический остров-государство Атлантида, населенный воинственными потомками Посейдона, впервые упоминается в "Диалогах" Платона. Согласно легенде, остров располагался за Геракловыми столбами и провалился под воду в результате землетрясения. Все, что от него осталось, — куча донного ила, мешающая судоходству.

Исследователи два с половиной тысячелетия пытаются найти Атлантиду. Ее искали в Атлантическом океане, Черном море и даже в Бразилии. В 1872 году французский археолог Вигье предположил, что легендарный остров — это Санторин в Эгейском море. Николай Короновский, профессор геологического факультета МГУ в книге "Земля. Метеориты, вулканы, землетрясения" подкрепляет эту версию фактами.

С точки зрения геологии Санторин вместе с соседними островами образует полукруглую кальдеру — провалившийся в результате взрыва конус стратовулкана. По оценкам Короновского, высота вулкана достигала километра. Гора образовалась в месте столкновения тектонических плит, а это самые сейсмоопасные регионы мира.

Акротири, минойский город на Санторине, уничтоженный взрывом вулкана в 16 веке до нашей эры
© Фото : Gretchen Gibbs
Ученые выяснили, когда произошел "Великий потоп" на острове Крит

Судя по чередованию изверженных пород, вулкан в прошлые эпохи извергался не раз. Примерно за полторы тысячи лет до нашей эры он активизировался. Череда подземных толчков, излияний лавы, газовых выбросов вынудила население покинуть остров.

В находящийся на глубине магматический очаг по разломам попала морская вода, магма вскипела и буквально выбила верхнюю часть вулкана. Сильнейшее землетрясение породило цунами, которое смело с лица земли развитую цивилизацию острова Крит, расположенного в сотне километров. В довершение Санторин покрылся многометровыми слоями пепла. Следы этой грандиозной катастрофы ученые находят по всему побережью Средиземного моря.

© РИА Новости / Алексей БогдановскийГреческий остров Санторин
© РИА Новости / Алексей Богдановский
Греческий остров Санторин

Проклятие фараона

Пирамиды Гиза, построенные 4,5 тысячелетия назад, поражают исследователей размерами, удивительной правильностью пропорций, точной ориентацией по сторонам света. Великая пирамида Хеопса указывает север-юг с точностью до трех минут дуги. 

Этапы подготовки и строительства пирамид подробно описаны в папирусах и выгравированы на стенах, что не мешает людям придумывать массу других версий — от цивилизации прабогов, которая воздвигла все грандиозные сооружения древности на Земле, до жрецов, обладавших тайным знанием, превосходящим современный уровень.

Срез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнаты
© ScanPyramids mission
Ученые обнаружили внутри пирамиды Хеопса потайную комнату‍

Астроархеологи полагают, что строители пирамид пользовались небесными ориентирами — звездами и Солнцем. В Древнем Египте знали простой календарь, солнечные часы, гномоны (шесты, по длине тени которых определяют угловое положение Солнца), основы геометрии. Могли чертить окружность по веревке, привязанной к шесту, определять горизонталь по потокам воды. Древние египтяне знали дни солнечного равноденствия, когда светило восходит точно на востоке, заходит на западе, в полдень указывает точно на юг.

Закладка пирамиды включала в себя обряд протягивания шнура. Не вполне подробное описание этого обряда связывают с тем, что он содержал тайное знание, доступное только архитекторам, привилегированным жрецам и фараону и позволяющее точно выровнять и расположить основание пирамиды.

Что касается проклятия фараона, то его не существует. Это выдумка журналистов, которые таким образом хотели отомстить лорду Карнарвону — первооткрывателю гробницы Тутанхамона в Долине царей. Карнарвон продал эксклюзивное право освещать новости о своей экспедиции "Таймс", чем вызвал гнев других СМИ.

Поводом для слухов о проклятии послужила смерть лорда через полгода после вскрытия гробницы. Он срезал бритвой воспаленный укус москита и умер от сепсиса в Каире.

© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСфинкс и пирамида Хеопса в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Сфинкс и пирамида Хеопса в Эль-Гизе, пригороде Каира

Бермудский треугольник

Пять тяжелых бомбардировщиков ФМС США (звено 19) выполняли 5 декабря 1945 года тренировочный полет у берегов полуострова Флорида. В восемь вечера связь с ними оборвалась. Одна из двух посланных на поиски "летающих лодок" пропала. Впоследствии никаких следов шести самолетов найти не удалось.

Тайна обрастала самыми невероятными домыслами, тем более что в 1918 году там же исчез американский корабль "Циклоп" с тремя сотнями человек на борту.

CC0 / United States Naval History and Heritage Command photograph / Американское судно "Циклоп", пропавшее в Бермудском треугольнике в марте 1918 года. 1911 год
CC0 / United States Naval History and Heritage Command photograph /
Американское судно "Циклоп", пропавшее в Бермудском треугольнике в марте 1918 года. 1911 год

В 1965 году журналист Гаддиз назвал район, где пропали звено 19 и якобы еще много судов, Бермудским треугольником. В фильме Спилберга 1977 года пилоты звена 19 выходят из летающей тарелки. Чарльз Берлиц в книге "Тайна Бермудского треугольника" предположил, что на дне Саргассова моря расположена Атлантида, жители которой похищают суда и самолеты с помощью энергии кристалла. 

Писатель и в прошлом пилот Ларри Куше досконально изучил все случаи пропажи самолетов и судов в Бермудском треугольнике, прочел отчеты ВМФ, переговоры с экипажами и изложил результаты изысканий в книге "Тайна Бермудского треугольника раскрыта", опубликованной впервые в 1975 году.

Куше выяснил, что подавляющее большинство инцидентов произошло в тысячах километрах от Бермудского треугольника и у всех есть рациональные объяснения. По его мнению, эта тайна — сплошное недоразумение. Экипаж звена 19 сбился с маршрута, возникли проблемы с компасом, радиосвязь была плохая. Когда стемнело, пилоты потеряли ориентиры и вынуждены были приводниться. В ту ночь начался сильный шторм. Поисковый "Маринер", вероятно, взорвался в воздухе.

Затонувший корабль. Архивное фото
© Depositphotos / agiampiccolo
Ученые назвали причину исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике

Опасность Бермудского треугольника пытались объяснить естественными причинами. Одна из самых популярных — подъем метанового пузыря со дна, где есть залежи газовых гидратов. Газ снижает плотность воды, и корабль буквально проваливается вниз. Что касается самолета, то его двигатели могут загореться, если их достигнет струя глубинного метана.  

По мнению серьезных ученых, эта гипотеза маловероятна. Хотя газовые гидраты весьма распространены на дне океанов и высвобождение газа, наверное, случалось в геологической истории, считать, что это происходит часто в одном месте, нет никаких оснований. Объяснение пропажи самолетов не выдерживает критики. 

Океанографическая служба США выпустила официальное разъяснение по поводу Бермудского треугольника. Дело в том, что он расположен в пределах Гольфстрима — теплого поверхностного океанского течения. Как раз в Саргассовом море, у восточного побережья США, течение из-за разворота резко ускоряется до девяти километров в час. Здесь образуются зоны турбулентности, ураганы. Многочисленные острова образуют мели. С изобретением спутниковой связи, развитием точных прогнозов погоды загадочных исчезновений здесь больше не наблюдалось.

 

© ИнфографикаБермудский треугольник
© Инфографика
Бермудский треугольник
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена