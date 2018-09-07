Ученые выяснили, какие продукты помогут уберечься от инфаркта

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров могут защитить здоровье от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Исследовательского центра биотехнологий имени Кинана при Больнице Архангела Михаила (Торонто), их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Одним из таких продуктов является оливковое масло. После его употребления в пищу в организме повышается концентрация белка плазмы крови — аполипопротеина A-IV (ApoA-IV). Ученые ранее доказывали, что высокое содержание этого вещества связано с пониженным риском развития болезней сердца.
Результаты нового исследования позволили медикам предположить, что белок ApoA-IV подавляет активность тромбоцитов. Он блокирует мембранный белок гликопротеин IIb/IIIa, без которого эти элементы не могут собираться в одном месте. Скопление этих клеток может вызвать закупоривание сосудов, что приводит к формированию сгустков (тромбов), препятствующих свободному ходу крови по кровеносной системе. Ученые отмечают, что тромбоз считается наиболее распространенной причиной смерти.
"Мать природа хочет, чтобы мы хорошо спали, поэтому мы находится под защитой этого белка, когда спим, и наиболее уязвимы перед сердечными болезнями утром, когда просыпаемся", — подчеркнул ведущий автор исследования, директор центра гематологии и исследования онкологических и аутоиммунных заболеваний, доктор Хеу Ни.