Источник: уволившихся из РКК "Энергия" проверят на причастность к ЧП на МКС

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Внутренняя комиссия РКК "Энергия", расследующая ситуацию с появлением отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", изучает дела уволившихся из корпорации сотрудников, которые могли иметь доступ к нему после изготовления. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Проверяются списки уволившихся из корпорации сотрудников за период, когда корабль уже был изготовлен и до его отправки на "Байконур", проверяются обстоятельства, по которым человек уволился. Одна из рассматриваемых версий, что один из сотрудников решил таким образом отомстить корпорации перед увольнением", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что внутренняя комиссия сняла подозрения с одного из бывших рабочих предприятия, на которого пали первые подозрения. Оказалось, что он не работал с этим кораблем.