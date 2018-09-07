Запуск египетского спутника отложили на месяц, заявил источник

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Запуск египетского спутника дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A перенесен с ноября на декабрь, предоставленное время используют для дополнительного тестирования систем аппарата, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В конце августа при посещении предприятия-разработчика РКК "Энергия" глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что цикл изготовления и испытаний спутника оптико-электронного наблюдения Egyptsat-A завершается. Он поручил выполнить все необходимые испытания бортовых систем максимально тщательно с соблюдением всех процедур.

"В ракетно-космической корпорации "Энергия" продолжаются проверки спутника дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A в рамках работ по повышению качества и надежности пусковых работ. Предполагается, что в середине ноября заводские работы со спутником будут завершены и во второй половине ноября он поступит на "Байконур", где пройдут его финальные проверки и подготовка к запуску", — сказал источник.

"Сам запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", ориентировочно, в конце декабря", — добавил собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что запуск запланирован на 22 ноября.

EgyptSat-A — спутник детального дистанционного зондирования Земли. Его предполагается вывести на орбиту высотой 500-800 километров, откуда спутник будет способен вести съёмку в видимом и инфракрасном спектрах. Высокие характеристики съемочной аппаратуры спутника позволяют использовать его не только в интересах промышленности и сельского хозяйства, но и проводить оптическую разведку в стратегических целях.

Спутник создает РКК "Энергия" взамен утраченного в мае 2016 года аппарата EgyptSat-2. Этот спутник также был изготовлен "Энергии" и выведен на орбиту 16 апреля 2014 года. В январе 2015 года управление спутником было передано египетским специалистам. 12 мая 2015 года возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса, устранить неисправность не удалось. Стороны признали потерю EgyptSat-2 страховым случаем.