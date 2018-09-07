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РИА Наука
РИА Наука

Прусаки и американцы угрожают нашему здоровью

(обновлено: 08:11 07.09.2018)
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© Depositphotos / smuaycТараканыТараканы
© Depositphotos / smuayc
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Тараканы, до сих пор обитающие во многих домах и квартирах, переносят на себе патогенные организмы, способные вызвать дизентерию, стафилококк, астму. Эти насекомые активны круглый год, быстро перемещаются, преодолевают любые преграды. Что их привлекает и как от них избавиться — в материале РИА Новости.

Тараканы
© Фото : РИА Новости
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"Рыжий и усатый"

Тараканы живут на Земле более двухсот миллионов лет. Из более четырех тысяч видов около полусотни встречаются в человеческих жилищах. Таких тараканов называют синантропными.

В России водится семь синантропных видов. Больше всего рыжих (прусаков), черных и американских тараканов. В последнее время в европейской части страны встречаются мебельный и австралийский виды, а на южной и восточной границах неплохо приживаются туркестанские и японские тараканы. Более экзотические экземпляры — лесные, кубинские, тропические, — как правило, погибают в нашем климате, если только их специально не культивировать. 

Тараканы активны круглый год, способны путешествовать вместе с людьми по странам и континентам, быстро перемещаться внутри здания. Если они завелись у кого-то в квартире, то вскоре расселятся по всему подъезду. Насекомые проникают в квартиры через отверстия в стенах, плинтусах, по электропроводке, стоякам, вентиляционным системам.

Грозовые облака над Индийским океаном. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Днем прячутся в трещинах, щелях, кухонных шкафах, бытовой технике, под холодильниками. На поиски пищи выходят, когда стемнеет. Им нравятся влага, грязь, места хранения и приготовления еды, санузлы, ванные комнаты. Тараканов можно завезти в картонных коробках из магазина и склада, с вещами из секонд-хенда.

Испражнения усатого насекомого содержат особое химическое соединение, используемое в природе как сигнал (феромон). Во время еды особь оставляет фекалии, привлекающие к месту питания остальных сородичей.

Из-за высокой мобильности тараканы опасны как переносчики бактерий, простейших одноклеточных и вирусов. Появление таракана — знак неблагополучного санитарного состояния.

"Тараканов в общественных местах, столовых, ресторанах, кафе быть не должно. Собственники общепита обязаны за этим следить", — подчеркивает энтомолог Людмила Ганушкина из Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Для размножения тараканы выбирают сухое темное место."Они формируют кладку с большим количеством личинок первого возраста, внешне напоминающих взрослую особь, только меньше, без крыльев, с неразвитой половой системой. Главное — они ведут себя как обычные тараканы, и этим опасны. Уничтожение самки, которая успела отложить личинки, не решает проблему. Через какое-то время появятся маленькие тараканчики, начнут осваивать жилище и быстро расти в тепле", — рассказывает исследовательница.

© Фото : Entomological Society of AmericaТуркестанский таракан (слева) и черный таракан (справа)
© Фото : Entomological Society of America
Туркестанский таракан (слева) и черный таракан (справа)

Зараженные лапки, аллергенный панцирь

"Тараканы, как и мухи, способны механически принести к нам на тарелку любую инфекцию", — продолжает Ганушкина.

Список патогенов внушительный: болезнетворные бактерии, включая сальмонеллу, стафилококк, а также яйца гельминтов, плесневые грибки, лямблии, амебы, полиовирус.

Микробы могут находиться на нежных крыльях, хитиновой кутикуле надкрыльев, но надежнее всего крепятся вместе с грязью на ножках, покрытых шипами.

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Множество микроорганизмов обитает в кишечнике таракана. Среди них для человека опасность представляют эндоамебы, протисты, туберкулезная палочка. Они не разрушаются в организме насекомых и с фекалиями попадают в пищу и воду. Однако точных данных о том, что именно тараканы заражают человека этими микробами, нет.

Ротовой аппарат таракана устроен сложно: хитиновые верхние и нижние жвалы, зубы, шипы. Неудивительно, что насекомое способно вгрызаться в пищу, кусать людей и животных. Таракан прогрызает кожу и выделяет слюну, которая вызывает воспаление. На месте укуса образуется корочка.

Специалистов беспокоит и то, что тараканы — источник аллергенов. Особо чувствительные люди, дети реагируют на остатки хитинового экзоскелета и фекалии насекомых.

Раньше аллергию на тараканов связывали исключительно с бедностью, но в последние десятилетия исследователи отмечают зараженность тараканами больниц, общественных и жилых помещений во всем мире. Предполагают, что это напрямую связано с всплеском развития астмы. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / newgenaИнфекции, которые переносят тараканы
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / newgena
Инфекции, которые переносят тараканы

Вычищать, травить

Чтобы не пустить тараканов в помещение, нужно заклеить трещины, щели, герметиком пройтись вокруг входных отверстий стояков и по плинтусам, установить сетки на вентиляционных отверстиях. Хотя если насекомые мигрируют по дому, то и это вряд ли их остановит.

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Однако можно сделать помещение непривлекательным для них. Для этого надо вычищать шкафы, ящики, микроволновки, холодильники, мыть посуду сразу после еды, вытирать влагу с раковины и столов, продукты хранить в непроницаемых контейнерах, регулярно пылесосить жилище, выносить и мыть мусорное ведро.

Бытует мнение, что химические средства борьбы с тараканами вредны для человека. Различные "туманы" оседают почти месяц. Кроме того, они лишь загоняют насекомых глубже в щели, откуда те выбираются спустя несколько недель.

"Если не нравится химия, нужно подобрать другие методы и вычистить помещение. Есть ловушки, разные виды клея. В конце концов, можно вызвать специалистов по санобработке и покинуть жилище на какое-то время", — настаивает Людмила Ганушкина.

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