Будущий экипаж следит за инцидентом с утечкой воздуха на МКС

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Будущий экипаж МКС внимательно следит за инцидентом с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС), это заставило готовиться к полету еще тщательнее, рассказал на брифинге членов будущего экипажа в четверг канадский астронавт Давид Сен-Жак.

Астронавт из Канады готовится отправиться на МКС в составе 58-го экипажа в конце текущего года вместе с космонавтом Олегом Кононенко и астронавтом НАСА Энн Макклейн. Для Сен-Жака это будет первым полетом.

"Да, мы следили за развитием. Для нас прежде всего это было звоночком о том, что все наши тренировки это не просто шутка, это может в действительности оказаться полезным и это заставляет хотеть учиться еще тщательнее, чтобы быть готовым отреагировать на любую проблему, подобную этой", — сказал астронавт.

"Похоже, что, к счастью, ситуация разрешилась", — отметил астронавт. "Расследование продолжается, что касается того, что и как произошло, есть некоторая загадка, работа для "детективов", но более важно обеспечить, чтобы космическая станция была в порядке, "Союз" в порядке", — сказал астронавт. Он отметил, что после того, как давление было стабилизировано и отверстие закрыто все "вздохнули с облегчением".

Утечку воздуха на МКС нашли неделю назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. В ходе переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами 30 августа космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. Вечером того же дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.