В НАСА готовы помочь расследованию дела о трещине на "Союзе"

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. НАСА уверено в том, что российское космическое агентство Роскосмос выявит истинную причину возникновения микротрещины на корабле "Союз", приведшей к утечке воздуха, готово оказать поддержку в случае необходимости, заявили РИА Новости в ведомстве.

"Наши российские партнеры на протяжении многих лет полетов человека в космос многократно демонстрировали человеческую и технологическую стойкость. Мы уверены, что они обнаружат причину утечки", — заявила РИА Новости представитель ведомства Стефани Ширхольц.

За дальнейшими комментариями в связи с инцидентом она рекомендовала обратиться в Роскосмос, отметив, что "НАСА будет оказывать поддержку работе (ведущей расследование) комиссии при необходимости".

Утечку воздуха на МКС нашли неделю назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. 30 августа в ходе переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. Вечером того же дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Впоследствии Рогозин заявил, что комиссия "Роскосмоса" проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз", в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе.