В НАСА готовы помочь расследованию дела о трещине на "Союзе"

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. НАСА уверено в том, что российское космическое агентство Роскосмос выявит истинную причину возникновения микротрещины на корабле "Союз", приведшей к утечке воздуха, готово оказать поддержку в случае необходимости, заявили РИА Новости в ведомстве.
За дальнейшими комментариями в связи с инцидентом она рекомендовала обратиться в Роскосмос, отметив, что "НАСА будет оказывать поддержку работе (ведущей расследование) комиссии при необходимости".
Утечку воздуха на МКС нашли неделю назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.
Впоследствии Рогозин заявил, что комиссия "Роскосмоса" проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз", в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе.