Подписание контракта по "Ангаре" вновь отложили, заявил источник

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Подписание контракта на строительство инфраструктуры под семейство ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный отложено ориентировочно до следующей недели, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что контракт подпишут на космодроме Восточный 7 сентября.

"Подписание отложено. Возникла необходимо дополнительно досогласовать документ. Он, скорее всего, будет подписан на следующей неделе уже в Москве", — сказал собеседник.

В то же время, как указал другой источник, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин все же вылетел на космодром, где проведет инспекцию.

В пресс-службе госкорпорации отказались от комментариев, в пресс-службе строительной компании "Казань" на запрос РИА Новости не ответили.

Ранее дирекция космодрома Восточный заказала строительство стартовой инфраструктуры под ракету "Ангара". На эти цели планируется направить почти 39 миллиардов рублей, сообщалось со ссылкой на конкурсную документацию, размещенную на сайте госзакупок.

Производственно-строительное объединение "Казань" было выбрано госкорпорацией "Роскосмос" осенью 2017 года для проведения строительных работ без соответствующего конкурса, хотя изначально предполагалось провести выбор генерального подрядчика на конкурсной основе. Решение о назначении "Казани" было поддержано руководством страны.

До этого первую очередь космодрома Восточный под ракету "Союз-2" строил "Спецстрой". Он был ликвидирован в конце 2016 года на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств, в частности при строительстве космодрома. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения.

При том, что сроки начала строительных работ постоянно сдвигаются, первый старт тяжёлой ракеты "Ангара" продолжает планироваться на 2021 год. Саму "Ангару" запускали всего два раза, оба — с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года.

Как строили Восточный

Космодром Восточный начали строить для обеспечения независимого доступа России в космос. До этого на территории страны находился только военный космодром Плесецк. Гражданские пуски приходилось осуществлять с космодрома Байконур в Казахстане, который Москва арендует у Астаны.

Вначале космодром предполагалось использовать только для гражданских запусков, но в 2017 году глава госкорпорации "Роскосмос" заявил о планах по его совместному использованию с Минобороны России. В этой связи было решено отказаться от строительства второго стартового стола под "Ангару" на Плесецке, а высвободившиеся средства направить на Восточный.

Строительство космодрома началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома Свободный в соответствии с указом президента Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства России от 14 января 2009 года.

Ввод объектов космодрома в эксплуатацию был разделен на три этапа. На первом этапе планировалось создание космического ракетного комплекса "Союз-2", объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе жилого города (до 12 тысяч человек).

Второй этап предусматривает создание объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса тяжелого класса типа "Ангара" для выведения космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты и пилотируемых кораблей нового поколения, а также расширение жилищного комплекса (до 20 тысяч человек) и создание аэропортового комплекса.

На третьем этапе запланировано создание объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций, а также расширение жилищного комплекса (до 30 тысяч человек).

В середине января 2016 года были завершены основные строительные работы на объектах космодрома, которые должны были обеспечить первый запуск. Он состоялся 28 апреля 2016 года, когда ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Восточного с тремя спутниками.