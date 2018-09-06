Экс-космонавт Сураев прокомментировал появление отверстия в корабле "Союз"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Необходимо дождаться выводов комиссии по расследованию причин появления отверстия в пилотируемом корабле "Союз", прежде чем кого-то обвинять, считает бывший космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев.

Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.

"В психической ненормальности я никого не обвиняю. До выводов комиссии какие-то заключения делать нельзя", — сказал он РИА Новости.

По его словам, если комиссия установит, что отверстие в корабле было сделано еще на Земле, то это "сбой системы". "Не должна система допускать такого, что кто-то может просверлить дыру сквозную, а потом ее еще и заделать", — сказал он.

"Но если это произошло в космосе, и это будет установлено комиссией, то я могу еще раз подтвердить, что только дурак, летая в космосе, психически неустойчивый человек, может начать сверлить дыру наружу, потому что там вакуум, потому что ты не только себя подвергаешь опасности, но и жизни пятерых человек, помимо себя. Ты ненормальный, значит, получаешься. Но я никого не обвиняю", — подчеркнул экс-космонавт.

Изначально версию о возможной причастности членов экипажа Международной космической станции к появлению отверстия в корабле "Союз" озвучил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Как сообщили РИА Новости ранее три источника в отрасли, внутренняя комиссия РКК "Энергия" склоняется к мнению, что отверстие от сверла в космическом корабле появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе.