Южная Корея представила ракетный двигатель собственного производства

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Южнокорейский институт аэрокосмических исследований представил ракетный двигатель собственного производства, испытания летного образца ракеты-носителя с его использованием намечены на конце октября.

"После более 90 статических испытаний были решены технические проблемы, и теперь (разработка) находится на этапе стабилизации работы. Планируется, что в ходе испытательного пуска будет проверена работа двигателя в полете", — говорится в сообщении на сайте института.

Жидкостный ракетный двигатель тягой 75 тонн был представлен на международном симпозиуме в южнокорейском космическом центре Наро. Летный образец представляет собой вторую из трех ступеней ракеты-носителя "Нури" (KSLV-2). Его длина составляет 25,8 метра, максимальный диаметр — 2,6 метра, вес — 52,1 тонны.

Как передает агентство Ренхап со ссылкой на руководителя группы по технической разработке ракеты-носителя Ок Хо Нама, летное испытание намечено на 25 октября, но эту дату еще предстоит согласовать с властями страны.

По его словам, в случае успеха в 2021 году будет осуществлен первый запуск южнокорейской ракеты-носителя "Нури" (KSLV-2).

В 2013 году Южная Корея после ряда неудачных испытаний впервые провела успешный запуск собственной ракеты-носителя "Наро" (KSLV-I). Ракета-носитель создавалась в сотрудничестве с российским космическим Центром имени Хруничева и была оснащена двигателем российского производства.